Planétarium au carré Rue de l’Église Cuisery

Planétarium au carré

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18 15:30:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-19

Une séance de planétarium d’une heure, c’est superbe, mais l’Univers est vaste ! Alors offrez-vous deux séances de planétarium dans la journée. Au programme s’émerveiller devant la mécanique céleste, marcher dans les pas des premiers astronomes, découvrir les constellations dans différentes cultures, comprendre la vie et la mort des étoiles. Aucun prérequis en astronomie n’est demandé. Seule condition avoir plus de 9 ans. .

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

