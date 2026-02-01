Planétarium au carré Rue de l’Église Cuisery
Planétarium au carré Rue de l’Église Cuisery mercredi 18 février 2026.
Planétarium au carré
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif enfant
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 15:30:00
2026-02-18 2026-02-19
Une séance de planétarium d’une heure, c’est superbe, mais l’Univers est vaste ! Alors offrez-vous deux séances de planétarium dans la journée. Au programme s’émerveiller devant la mécanique céleste, marcher dans les pas des premiers astronomes, découvrir les constellations dans différentes cultures, comprendre la vie et la mort des étoiles. Aucun prérequis en astronomie n’est demandé. Seule condition avoir plus de 9 ans. .
Rue de l'Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
English : Planétarium au carré
