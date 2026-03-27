Planétarium

Salle communale Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 16:30:00

fin : 2026-04-15 19:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Entrez dans le planétarium et partez pour un voyage aux confins de l’Univers.

Nous tenterons d’en percer les mystères au travers d’une séance immersive et interactive.

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Salle communale Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06 argentiere.mairie@chamonix.fr

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English :

Enter the planetarium and set off on a journey to the farthest reaches of the Universe.

We’ll try to unravel its mysteries in an immersive, interactive session.

L’événement Planétarium Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc