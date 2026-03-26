Planétarium Chamonix-Mont-Blanc
Planétarium Chamonix-Mont-Blanc mercredi 22 avril 2026.
Planétarium
Salle communale Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 16:30:00
fin : 2026-04-22 19:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Entrez dans le planétarium et partez pour un voyage aux confins de l’Univers.
Nous tenterons d’en percer les mystères au travers d’une séance immersive et interactive.
.
Salle communale Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06 argentiere.mairie@chamonix.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enter the planetarium and set off on a journey to the farthest reaches of the Universe.
We’ll try to unravel its mysteries in an immersive, interactive session.
L’événement Planétarium Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
À voir aussi à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie)
- Au Fil du Rail Jeu de piste aux Bois de Chamonix Office de Tourisme de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc 1 avril 2026
- Carnaval de Chamonix sur les contes Place du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 1 avril 2026
- Goûter littéraire Bibliothèque des Pelerins Chamonix-Mont-Blanc 2 avril 2026
- Match de Hockey caritatif France Vs Suède Patinoire du centre sportif Richard Bozon Chamonix-Mont-Blanc 2 avril 2026
- Match de Hockey sur Glace Chamonix Vs Cergy Patinoire du centre sportif Richard Bozon Chamonix-Mont-Blanc 3 avril 2026