Planétarium

Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 15:00:00

fin : 2026-04-09 16:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-15

À partir de 7 ans.

Découvrez les étoiles, les constellations, les astres et les planètes lors d’un fabuleux voyage au cœur de l’univers.

Tarifs 9€/adulte 7 €/enfant. .

Rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Planétarium

L’événement Planétarium Cuisery a été mis à jour le 2026-03-05 par Centre EDEN