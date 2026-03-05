Planétarium Cuisery

Planétarium Cuisery mercredi 8 avril 2026.

Planétarium

Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 15:00:00
fin : 2026-04-09 16:00:00

Date(s) :
2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-15

À partir de 7 ans.
Découvrez les étoiles, les constellations, les astres et les planètes lors d’un fabuleux voyage au cœur de l’univers.
Tarifs 9€/adulte 7 €/enfant.   .

Rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Planétarium

L’événement Planétarium Cuisery a été mis à jour le 2026-03-05 par Centre EDEN

Prochains événements à Cuisery