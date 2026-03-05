Planétarium Cuisery
Planétarium
Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-04-08 15:00:00
fin : 2026-04-09 16:00:00
2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-15
À partir de 7 ans.
Découvrez les étoiles, les constellations, les astres et les planètes lors d’un fabuleux voyage au cœur de l’univers.
Tarifs 9€/adulte 7 €/enfant. .
Rue de l'Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
L’événement Planétarium Cuisery a été mis à jour le 2026-03-05 par Centre EDEN