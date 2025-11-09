Planétarium dans les pas de la Grande Ourse Planétarium de Reims Reims
Planétarium de Reims 49 Avenue du Général de Gaulle Reims
Début : 2025-12-07 14:30:00
2025-12-07 2025-12-14 2025-12-24 2025-12-31
Le ciel et les constellations
Tout public
Les sept étoiles de la Grande Ourse forment certainement la figure la plus connue et la plus facilement repérable du ciel.
Mais pour quelle raison la Grande Ourse est-elle plus connue que les autres constellations ?
Quelles sont les légendes qui l’accompagnent ?
Et quels secrets astronomiques se cachent entre ses sept étoiles ?
Le temps de cette nouvelle séance, nous vous proposons de marcher dans les pas de la plus célèbre des constellations que compte la voûte céleste la fameuse Grande Ourse !
Niveau adultes, adolescents et enfants dès 8 ans.
Réservation fortement conseillée, par téléphone.
The sky and the constellations
