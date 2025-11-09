Planétarium dans les pas de la Grande Ourse Planétarium de Reims Reims

Planétarium dans les pas de la Grande Ourse

Le ciel et les constellationsTout public

Les sept étoiles de la Grande Ourse forment certainement la figure la plus connue et la plus facilement repérable du ciel.

Mais pour quelle raison la Grande Ourse est-elle plus connue que les autres constellations ?

Quelles sont les légendes qui l’accompagnent ?

Et quels secrets astronomiques se cachent entre ses sept étoiles ?

Le temps de cette nouvelle séance, nous vous proposons de marcher dans les pas de la plus célèbre des constellations que compte la voûte céleste la fameuse Grande Ourse !

Niveau adultes, adolescents et enfants dès 8 ans.

Réservation fortement conseillée, par téléphone. .

