Planétarium et observation aux téléscopes OPL astronomie, observatoire populaire de Laval Planétarium École d’Hilard Laval

Planétarium et observation aux téléscopes OPL astronomie, observatoire populaire de Laval Planétarium École d’Hilard Laval jeudi 28 août 2025.

Planétarium et observation aux téléscopes OPL astronomie, observatoire populaire de Laval

Planétarium École d’Hilard 17 Rue d’Hilard Laval Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-28 20:30:00

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-08-28

Animation familiale autour de l’astronomie à l’Observatoire Populaire de Laval

L’Observatoire Populaire de Laval propose 2 animations familiales autour de l’astronomie et de l’espace.

– La séance de Planétarium est commune aux 2 animations Dans le planétarium vous serez comme dans un vaisseau spatial

et nous découvrirons la Lune, les planètes, notre galaxie avec aussi de petits films d’animation et légendes du ciel…

Le planétarium est une demi-sphère dans laquelle on entre et qui reproduit le ciel. Vous pouvez venir poser vos questions, nous essaierons d’y répondre et de les illustrer.

La séance de planétarium sera suivie d’une observation aux télescopes (planètes Jupiter et Mars, Galaxies…) suivant la météo, ou d’explications sur le fonctionnement d’un télescope.

INFOS PRATIQUES

• Lieu Planétarium École d’Hilard 17 rue d’Hilard LAVAL

• Dates vendredi 28 août

• Horaire à 20h30 • Durée environ 1h45

• Public familial à partir de 4 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)

• Tarifs gratuit jusqu’à 4 ans, 5 € +de 4 ans Réservation obligatoire .

Planétarium École d’Hilard 17 Rue d’Hilard Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 81 87 40 10 planetarium@oplastronomie.org

English :

Family astronomy activities at the Observatoire Populaire de Laval

German :

Familienanimation rund um die Astronomie am Observatoire Populaire de Laval

Italiano :

Attività di astronomia per famiglie presso l’Observatoire Populaire de Laval

Espanol :

Actividades astronómicas en familia en el Observatoire Populaire de Laval

L’événement Planétarium et observation aux téléscopes OPL astronomie, observatoire populaire de Laval Laval a été mis à jour le 2025-08-13 par LAVAL TOURISME