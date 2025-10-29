Planétarium Hier soir, une étoile m’a raconté… Planétarium Reims
Planétarium 49 Avenue du Général de Gaulle Reims Marne
Tarif : 2 – 2 – 4 EUR
Début : 2025-12-07 11:00:00
fin : 2026-01-02
2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21 2025-12-26 2025-12-28 2026-01-02
Tout public
Séance sous la coupole du planétarium
Cette nuit, les étoiles auront plein d’histoires à nous raconter ! Des histoires dans lesquelles elles racontent leur rencontre avec la Lune et le Soleil, avec les animaux, et enfin avec les hommes ! Alors, ouvrez grands vos yeux … et vos oreilles !
Niveau Enfants à partir de 3 ans
Réservation fortement conseillée par téléphone .
Planétarium 49 Avenue du Général de Gaulle Reims 51100 Marne Grand Est
