Planétarium Hier soir, une étoile m’a raconté… Planétarium Reims

Planétarium Hier soir, une étoile m’a raconté…

Planétarium 49 Avenue du Général de Gaulle Reims Marne

Tarif : 2 – 2 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 11:00:00

fin : 2026-01-02

2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21 2025-12-26 2025-12-28 2026-01-02

Tout public

Séance sous la coupole du planétarium

Cette nuit, les étoiles auront plein d’histoires à nous raconter ! Des histoires dans lesquelles elles racontent leur rencontre avec la Lune et le Soleil, avec les animaux, et enfin avec les hommes ! Alors, ouvrez grands vos yeux … et vos oreilles !

Niveau Enfants à partir de 3 ans

Réservation fortement conseillée par téléphone .

Planétarium 49 Avenue du Général de Gaulle Reims 51100 Marne Grand Est

