Planétarium itinérant – Salle des vieux chais Coteaux-du-Blanzacais, 14 mai 2025

Charente

Début : 2025-05-14

fin : 2025-05-14

2025-05-14

Découvrir en immersion l’univers qui nous entoure et voyager aux confins de l’espace avec Paul Boudault de l’Espace Mendès France.

Salle des vieux chais Blanzac

Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 33 93 mediathequeblanzac@cdc4b.com

English : Planétarium itinérant

Immerse yourself in the universe around us and travel to the furthest reaches of space with Paul Boudault from Espace Mendès France.

German : Planétarium itinérant

Entdecken Sie das Universum, das uns umgibt, und reisen Sie mit Paul Boudault vom Espace Mendès France bis an die Grenzen des Weltraums.

Italiano : Planétarium itinérant

Immergetevi nell’universo che ci circonda e viaggiate fino ai confini dello spazio con Paul Boudault dell’Espace Mendès France.

Espanol : Planétarium itinérant

Sumérjase en el universo que nos rodea y viaje a los confines del espacio con Paul Boudault, del Espace Mendès France.

L’événement Planétarium itinérant Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de tourisme du Sud Charente