Planétarium itinérant : Le Temps vous est conté [JEP 2025] Salle des fêtes de Wambrechies Wambrechies

Planétarium itinérant : Le Temps vous est conté [JEP 2025] Samedi 20 septembre, 09h00, 10h10, 13h00, 14h10, 15h20 Salle des fêtes de Wambrechies Nord

Gratuit | Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-20T15:20:00 – 2025-09-20T16:20:00

Dans le cadre de Fiesta, 7ème édition de lille3000

Sous un dôme immersif, les enfants et leur famille découvriront comment l’observation du ciel a permis aux humains de se repérer dans le temps, de créer les premiers calendriers et de fixer des dates clés, qu’elles soient religieuses ou païennes.

Une expérience en deux parties :

> Un récit de voyage fictif, où un personnage et son chat explorent les mystères du ciel et du temps.

> Une interaction avec un médiateur scientifique pour approfondir certaines notions, repérer la Lune et ses phases, comprendre les constellations…

Créneaux disponibles : Samedi 20 septembre – 9h, 10h10, 13h, 14h10 & 15h20

Durée : 1h

Salle des fêtes de Wambrechies 33 rue du Général Leclerc 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « actionculture@wambrechies.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.24.91.54.33 »}]

Dans le cadre de Fiesta, 7ème édition de lille3000, Wambrechies accueille le planétarium itinérant du Forum départemental des Sciences. Embarquez pour un voyage fascinant dédié à l’astronomie ! Planétarium Etoiles

Forum des Sciences