Planétarium itinérant Salle des fêtes Montlieu-la-Garde mercredi 8 octobre 2025.
Salle des fêtes 26bis Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde Charente-Maritime
Début : 2025-10-08 14:00:00
fin : 2025-10-08 16:00:00
2025-10-08
L’espace Mendès France de Poitiers dépose pour l’après-midi sont planétarium itinérant. Fête de la sciences
Salle des fêtes 26bis Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 71 02 bibliotheque@montlieulagarde17.fr
English :
The Espace Mendès France in Poitiers will be setting up its travelling planetarium for the afternoon. Fête de la sciences
German :
Der Raum Mendès France in Poitiers stellt für den Nachmittag sind Wanderplanetarium. Fest der Wissenschaften
Italiano :
L’Espace Mendès France di Poitiers ospiterà per il pomeriggio il suo planetario itinerante. Festa delle scienze
Espanol :
El Espace Mendès France de Poitiers acogerá por la tarde su planetario itinerante. Fiesta de las ciencias
L’événement Planétarium itinérant Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2025-09-11 par Offices de Tourisme de Jonzac