Planétarium itinérant Salle des fêtes Montlieu-la-Garde mercredi 8 octobre 2025.

Salle des fêtes 26bis Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Début : 2025-10-08 14:00:00
fin : 2025-10-08 16:00:00

2025-10-08

L’espace Mendès France de Poitiers dépose pour l’après-midi sont planétarium itinérant. Fête de la sciences
English :

The Espace Mendès France in Poitiers will be setting up its travelling planetarium for the afternoon. Fête de la sciences

German :

Der Raum Mendès France in Poitiers stellt für den Nachmittag sind Wanderplanetarium. Fest der Wissenschaften

Italiano :

L’Espace Mendès France di Poitiers ospiterà per il pomeriggio il suo planetario itinerante. Festa delle scienze

Espanol :

El Espace Mendès France de Poitiers acogerá por la tarde su planetario itinerante. Fiesta de las ciencias

