Planétarium les comètes aux origines de la vie ? Planétarium de Reims Reims mardi 23 décembre 2025.
Planétarium de Reims 49 avenue du Général de Gaulle Reims
Tarif : 2 EUR
Début : 2025-12-23 11:00:00
fin : 2025-12-23
2025-12-23 2025-12-30
Tout public
Séance sous la coupole du Planétarium.
Pendant longtemps, les comètes ont été interprétées comme des signes annonciateurs de mauvais présages.
Aujourd’hui, elles semblent être un maillon indispensable pour nous permettre de comprendre les origines de la vie.
A travers cette séance, nous verrons comment notre regard a évolué sur ces vagabondes du ciel.
Niveau adultes, ados et enfants de plus de 8 ans.
Réservation conseillée par téléphone. .
