Planétarium Les secrets de l’étoile de Noël Planétarium Reims

Planétarium 46 avenue du Général de Gaulle Reims
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-12-21 14:30:00
fin : 2026-01-04
2025-12-21 2025-12-28 2026-01-04
Tout public
L’étoile de Noël est un astre aussi fascinant qu’intriguant.
A quoi ressemble-t-elle ? Peut-on encore la voir dans le ciel ? …et a-t-elle véritablement existé ?
Tentant de répondre à toutes ces questions, Paul l’astronome et Emilie l’historienne vont embarquer avec le planétarium pour un étonnant voyage dans le temps et l’espace, et vous dévoiler quelques-uns des secrets de la célèbre étoile.
Niveau adultes, ados et enfants à partir de 7 ans.
Réservation fortement conseillée par téléphone. .
planetarium@reims.fr
