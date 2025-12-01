Planétarium Les secrets de l’étoile de Noël Planétarium Reims

Planétarium Les secrets de l’étoile de Noël

Planétarium 46 avenue du Général de Gaulle Reims

Début : 2025-12-21 14:30:00

fin : 2026-01-04

2025-12-21 2025-12-28 2026-01-04

Tout public

L’étoile de Noël est un astre aussi fascinant qu’intriguant.

A quoi ressemble-t-elle ? Peut-on encore la voir dans le ciel ? …et a-t-elle véritablement existé ?

Tentant de répondre à toutes ces questions, Paul l’astronome et Emilie l’historienne vont embarquer avec le planétarium pour un étonnant voyage dans le temps et l’espace, et vous dévoiler quelques-uns des secrets de la célèbre étoile.

Niveau adultes, ados et enfants à partir de 7 ans.

Réservation fortement conseillée par téléphone. .

planetarium@reims.fr

