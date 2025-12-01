Planétarium les trésors cachés du ciel d’hiver PLANETARIUM DE REIMS Reims

Planétarium les trésors cachés du ciel d’hiver

PLANETARIUM DE REIMS 49 Avenue du Général de Gaulle Reims

2025-12-20

2025-12-22

2025-12-20 2025-12-22 2025-12-27 2025-12-29 2026-01-03

Tout public

Les étoiles et les constellations du ciel d’hiver sont les écrins de nombreux joyaux célestes, pour la plupart invisibles à l’œil nu. Mais derrière les télescopes, ces trésors cachés se révèlent nébuleuses colorées, amas d’étoiles scintillants, fragments de supernovas … autant de richesses insoupçonnées qui viendront illuminer ce surprenant voyage au plus profond du ciel d’hiver.

Niveau adultes, ados et enfants à partir de 7 ans.

