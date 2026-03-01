Planétarium Lumière sur l’invisible Planetarium de Reims Reims

Planétarium Lumière sur l’invisible

Planetarium de Reims 49 Avenue du Général de Gaulle Reims Marne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2026-03-07 16:45:00

fin : 2026-03-21

2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28 2026-04-04

Tout public

L’œil humain peut percevoir la lumière sur une certaine plage de couleurs, allant du rouge au violet, en passant par le orange, le jaune, le vert et le bleu.

Mais les astronomes utilisent depuis bien longtemps d’autres longueurs d’ondes pour révéler des informations invisibles à nos yeux.

Depuis juillet 2022, le James Webb Space Telescope, qui travaille essentiellement dans l’infrarouge, nous envoie des images spectaculaires, qui dévoilent une toute nouvelle vision de l’univers, plus étendue que jamais.

Au cours de cette séance, nous vous présenterons ces nouvelles images et ce qu’elles nous apprennent. .

Planetarium de Reims 49 Avenue du Général de Gaulle Reims 51100 Marne Grand Est

