Planétarium mobile Espace Services Jeunesse Collège Guy Dolmaire Mirecourt

Espace Services Jeunesse Collège Guy Dolmaire 451 rue du Neuf Moulin Mirecourt Vosges
Mardi 2025-09-23 17:00:00
2025-09-23 18:00:00
2025-09-23 2025-09-24 2025-09-30 2025-10-01
Le Planétarium arrive à Mirecourt
Viens découvrir les mystères de l’univers et voyager parmi les étoiles avec le Planétarium mobile
Projet proposé par Virginie DUVAL-WINGEL, Laurent RATTINI et Florian SUMMA et animé par Laurent RATTINI professeur de SVT
Sur inscription à l’espace service jeunesse par mail ou téléphone.Tout public
Espace Services Jeunesse Collège Guy Dolmaire 451 rue du Neuf Moulin Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 11 58 89 42 esj-mirecourtdompaire@ac-nancy-metz.fr
English :
Mobile planetarium
The Planetarium arrives in Mirecourt
Come and discover the mysteries of the universe and travel among the stars with the mobile Planetarium
Project proposed by Virginie DUVAL-WINGEL, Laurent RATTINI and Florian SUMMA and led by SVT teacher Laurent RATTINI
To register, contact the youth service center by e-mail or telephone.
German :
Mobiles Planetarium
Das Planetarium kommt nach Mirecourt!
Komm und entdecke die Geheimnisse des Universums und reise zwischen den Sternen mit dem mobilen Planetarium
Das Projekt wird von Virginie DUVAL-WINGEL, Laurent RATTINI und Florian SUMMA vorgeschlagen und von Laurent RATTINI, Lehrer für SVT, geleitet
Nach Anmeldung bei der Jugendservicestelle per E-Mail oder Telefon.
Italiano :
Planetario mobile
Il Planetario arriva a Mirecourt
Venite a scoprire i misteri dell’universo e a viaggiare tra le stelle con il Planetario mobile
Progetto proposto da Virginie DUVAL-WINGEL, Laurent RATTINI e Florian SUMMA e gestito da Laurent RATTINI, insegnante SVT
Per iscriversi, contattare il Servizio giovani via e-mail o telefono.
Espanol :
Planetario móvil
El Planetario llega a Mirecourt
Venga a descubrir los misterios del universo y viaje entre las estrellas con el Planetario móvil
Proyecto propuesto por Virginie DUVAL-WINGEL, Laurent RATTINI y Florian SUMMA y dirigido por Laurent RATTINI, profesor de la SVT
Para inscribirse, póngase en contacto con el Servicio de Juventud por correo electrónico o teléfono.
L’événement Planétarium mobile Mirecourt a été mis à jour le 2025-09-18 par OT MIRECOURT