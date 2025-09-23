Planétarium mobile Espace Services Jeunesse Collège Guy Dolmaire Mirecourt

Le Planétarium arrive à Mirecourt

Viens découvrir les mystères de l’univers et voyager parmi les étoiles avec le Planétarium mobile

Projet proposé par Virginie DUVAL-WINGEL, Laurent RATTINI et Florian SUMMA et animé par Laurent RATTINI professeur de SVT

Sur inscription à l’espace service jeunesse par mail ou téléphone.Tout public

Espace Services Jeunesse Collège Guy Dolmaire 451 rue du Neuf Moulin Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 11 58 89 42 esj-mirecourtdompaire@ac-nancy-metz.fr

English :

Mobile planetarium

The Planetarium arrives in Mirecourt

Come and discover the mysteries of the universe and travel among the stars with the mobile Planetarium

Project proposed by Virginie DUVAL-WINGEL, Laurent RATTINI and Florian SUMMA and led by SVT teacher Laurent RATTINI

To register, contact the youth service center by e-mail or telephone.

German :

Mobiles Planetarium

Das Planetarium kommt nach Mirecourt!

Komm und entdecke die Geheimnisse des Universums und reise zwischen den Sternen mit dem mobilen Planetarium

Das Projekt wird von Virginie DUVAL-WINGEL, Laurent RATTINI und Florian SUMMA vorgeschlagen und von Laurent RATTINI, Lehrer für SVT, geleitet

Nach Anmeldung bei der Jugendservicestelle per E-Mail oder Telefon.

Italiano :

Planetario mobile

Il Planetario arriva a Mirecourt

Venite a scoprire i misteri dell’universo e a viaggiare tra le stelle con il Planetario mobile

Progetto proposto da Virginie DUVAL-WINGEL, Laurent RATTINI e Florian SUMMA e gestito da Laurent RATTINI, insegnante SVT

Per iscriversi, contattare il Servizio giovani via e-mail o telefono.

Espanol :

Planetario móvil

El Planetario llega a Mirecourt

Venga a descubrir los misterios del universo y viaje entre las estrellas con el Planetario móvil

Proyecto propuesto por Virginie DUVAL-WINGEL, Laurent RATTINI y Florian SUMMA y dirigido por Laurent RATTINI, profesor de la SVT

Para inscribirse, póngase en contacto con el Servicio de Juventud por correo electrónico o teléfono.

