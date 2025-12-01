Planétarium Mystérieux trous noirs Planétarium de Reims Reims
Planétarium Mystérieux trous noirs Planétarium de Reims Reims samedi 20 décembre 2025.
Planétarium de Reims 49 Avenue du Général de Gaulle Reims Marne
Tarif : 2 EUR
Début : 2025-12-20 14:30:00
2025-12-20 2025-12-27 2026-01-03
Tout public
Les trous noirs fascinent et stimulent notre imaginaire. Ils sont un emblème iconique du cinéma de science-fiction. Mais qu'est-ce qu'un trou noir ? A quoi ressemblent-ils ? Peut-on les traverser ? Que dit la science exactement à leur sujet ? Avec cette nouvelle séance, l'équipe du Planétarium vous emmène à la rencontre des
astres les plus énigmatiques de l'Univers.
Niveau Pour enfants à partir de 8 ans
Réservation fortement conseillée par téléphone .
Planétarium de Reims 49 Avenue du Général de Gaulle Reims 51100 Marne Grand Est planetarium@reims.fr
