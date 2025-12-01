Planétarium Mystérieux trous noirs Planétarium de Reims Reims

Planétarium Mystérieux trous noirs

Planétarium de Reims

Tarif enfant

Les trous noirs fascinent et stimulent notre imaginaire. Ils sont un emblème iconique du cinéma de science-fiction. Mais qu’est-ce qu’un trou noir ? A quoi ressemblent-ils ? Peut-on les traverser ? Que dit la science exactement à leur sujet ? Avec cette nouvelle séance, l’équipe du Planétarium vous emmène à la rencontre des

astres les plus énigmatiques de l’Univers.

Niveau Pour enfants à partir de 8 ans

Réservation fortement conseillée par téléphone .

planetarium@reims.fr

