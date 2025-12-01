Planétarium nomade Livarot Rue Racine Livarot-Pays-d’Auge
Planétarium nomade Livarot Rue Racine Livarot-Pays-d’Auge jeudi 11 décembre 2025.
Planétarium nomade Livarot
Rue Racine Livarot Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 18:30:00
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-11
Planétarium nomade organisé par l’O.M.A.C. de Livarot le jeudi 12 décembre à 18h30 à la salle des Fêtes de Livarot.
Planétarium nomade organisé par l’O.M.A.C. de Livarot le jeudi 12 décembre à 18h30 à la salle des Fêtes de Livarot.
Réservée aux adultes. Durée 1 heure
Attention, 30 places seulement sont disponibles.
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée, alors ne tardez pas à réserver votre place ! .
Rue Racine Livarot Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 26 77 55 09
English : Planétarium nomade Livarot
Musical show Le Rêve de l’Escargot by Willy et les Conquérants at Le Parc cinema in Livarot on Sunday March 17 at 3:00 pm.
Normandy in laughter and song.
L’événement Planétarium nomade Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Lisieux Normandie Tourisme