Planétarium nomade Salle de l’Orangerie Reignac-sur-Indre

À partir de 6 ans

Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T15:00

Fin : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T15:00

Chacun d’entre nous s’est un jour retrouvé sous un ciel étoilé, contemplatif, admiratif, intrigué.

Terre du Ciel nous propose de pousser l’observation en nous glissant dans un planétarium nomade.

L’animateur y projette la voûte céleste avec un grand réalisme. Il nous fait voyager à travers les constellations, zoomer sur les planètes, survoler les cratères de la Lune et les volcans de Mars, entrer dans les anneaux de Saturne…

Salle de l'Orangerie Rue du stade 37310 Reignac-sur-Indre

Bertrand Milteau