Planétarium petit Cuisery

Planétarium petit
Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-04-09 16:30:00
fin : 2026-04-09 17:00:00
2026-04-09
4 à 6 ans
Immersion et émerveillement durant trente minutes consacrées à l’astronomie, et adaptées aux petits !
Rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
English : Planétarium petit
