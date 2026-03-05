Planétarium petit

Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 16:30:00

fin : 2026-04-09 17:00:00

Date(s) :

2026-04-09

4 à 6 ans

Immersion et émerveillement durant trente minutes consacrées à l’astronomie, et adaptées aux petits !

Tarifs 6€/adulte 3€/enfant. .

Rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Planétarium petit

L’événement Planétarium petit Cuisery a été mis à jour le 2026-03-05 par Centre EDEN