Planétarium

Musée de Préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-30 14:45:00

Date(s) :

2025-12-23 2025-12-30

Une séance de planétarium, c’est une expérience immersive enrichissante et ludique, un voyage au cours duquel vous traverserez le système solaire, survolerez les mondes étranges en orbite autour des géantes gazeuses, naviguerez à travers la mer des soleils, plongerez au cœur de nébuleuses colorées et peut-être même tenterez-vous de frôler un trou noir… l’univers mis en scène et expliqué découvrir, comprendre et s’émerveiller.

Animé par Franck Boyat, planétarium Sirius-B.

A partir de 8 ans. Durée 45 minutes. .

Musée de Préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

