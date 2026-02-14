Planétarium, Turbine sciences, Cran-Gevrier

Planétarium Mercredi 11 mars, 14h15 Turbine sciences Haute-Savoie

Animation limitée à 20 places, public familial avec enfants de 4 à 6 ans

Une invitation à découvrir des planètes en compagnie de deux écureuils (un peu trop) gourmands avec la projection du film d’animation “Noisettes à la recherche de la planète idéale”. Puis, le voyage continue sous un ciel étoilé avec les médiateurs scientifiques de la Turbine sciences.

Turbine sciences place Chorus 17 av République, 74000 Annecy Cran-Gevrier 74960 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04.85.46.76.20 »}]

