Planétarium, Turbine sciences, Cran-Gevrier

Planétarium Mercredi 11 mars, 16h15 Turbine sciences Haute-Savoie

Animation limitée à 20 places, public familial avec enfants de 6 à 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T16:15:00+01:00 – 2026-03-11T17:15:00+01:00

Fin : 2026-03-11T16:15:00+01:00 – 2026-03-11T17:15:00+01:00

Partez explorer le ciel nocturne avec les médiateurs scientifiques de la Turbine sciences pour observer les étoiles et les principales constellations qui illuminent notre voûte céleste. Une visite du cosmos pour mieux comprendre notre galaxie.

Turbine sciences place Chorus 17 av République, 74000 Annecy Cran-Gevrier 74960 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04.85.46.76.20 »}]

Dis-moi Dix mots

©turbinesciences