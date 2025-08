Planète kids : des ateliers pour toute la famille à la Fondation GoodPlanet Fondation GoodPlanet Paris

Le jeudi 10 juillet (15h-16h), explorez le potager lors d’un atelier de réalisation de semis et repartez avec vos propres plantations. Le lendemain, vendredi 11 juillet (15h-16h30), “C’est l’heure du goûter”, les enfants mènent l’enquête autour de leur collation préférée avec cet atelier cuisine, dans une approche écoresponsable, gourmande et faite maison.

Mercredi 16 juillet (15h–16h30), l’atelier de création de “Carte pop-up Baobab”, mêle conte inspirant et activité artistique. Le jeudi 17 juillet (15h–16h30), l’atelier “Cuisine de saison” permettra aux enfants dès 3 ans d’apprendre à reconnaître les fruits et légumes du moment, avant de concocter une recette de saison simple et savoureuse.

Le mercredi 23 juillet, créez un herbier en cyanotype après une balade en forêt (15h-16h30), et le jeudi 24 juillet petits et grands découvrent le monde fascinant des abeilles, leur rôle essentiel pour la nature avant de cuisiner ensemble une douceur sucrée au miel avec l’atelier cuisine “De la fleur au biscuit” (15h-16h30).

Enfin, le mardi 29 juillet (15h-16h30), une nouvelle séance de jardinage est prévue avec la réalisation de semis. Le mois se conclura le mercredi 30 juillet avec un atelier “Cuisine de saison” pour éveiller le goût et la conscience écologique des petits chefs en herbe (15h- 16h30).

Pour le mois d’août, rendez-vous le mercredi 27 août avec l’atelier d’herbier en cyanotype, et jeudi 28 août avec l’atelier créatif “Carte pop-up Baobab”, les deux ateliers auront lieu à 15h.

Du mercredi 27 août 2025 au jeudi 28 août 2025 :

payant

Ateliers payants – Billet duo adulte/enfant :

12€ pour les ateliers nature ou créatifs 1h00 (+10€/enfant supplémentaire ; +2€/adulte supplémentaire) – à partir de 3 ans

15€ pour les ateliers nature ou créatifs 1h30 (+13€/enfant supplémentaire ; +2€/adulte supplémentaire) – à partir de 7 ans

20€ pour les ateliers cuisine (+15€/enfant supplémentaire ; +5€/adulte supplémentaire) – dès 3 ans

Réservation en ligne obligatoire – www.goodplanet.org

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-10T02:00:00+02:00

fin : 2025-08-29T01:59:59+02:00

Date(s) :

Fondation GoodPlanet 1 carrefour de Longchamp 75116 Paris