Planète Kids revient cet automne à la Fondation GoodPlanet ! Fondation GoodPlanet Paris

Cet automne, la Fondation GoodPlanet invite les enfants et leurs parents à explorer, créer, goûter et s’émerveiller au Domaine de Longchamp. À travers une série d’ateliers ludiques et éducatifs, les bout’choux dès 3 ans et les plus grands dès 7 ans partiront à la découverte de la biodiversité, du potager, des saveurs de saison et de leur propre créativité. Accompagnés par des médiateurs, ils apprendront en s’amusant à mieux connaître la nature, à cuisiner responsable et à exprimer leur imagination. Une programmation pensée pour éveiller la curiosité et sensibiliser les plus jeunes aux enjeux environnementaux !

Au programme :

Le mardi 21 octobre, les plus grands (7 ans et +) pourront découvrir les secrets du potager et repartir avec leurs propres semis (15h00–16h30, 15€ le billet duo adulte-enfant). Le mardi 22 octobre et le mercredi 29 octobre, les tout-petits exploreront la biodiversité dans le parc de la Fondation lors de balades gratuites à 11h00. Le jeudi 23 octobre, place à l’éveil culinaire pour les 3 ans et +, avec un atelier sensoriel pour découvrir la cuisine (15h00–16h30, 20€ le billet duo). Le vendredi 24 octobre, les enfants dès 7 ans laisseront libre cours à leur imagination en créant des badges en feutrine (15h00–16h30, 15€ le billet duo). Le mardi 28 octobre, un atelier “Recettes d’automne” sensibilisera les enfants à la saisonnalité des aliments (15h00–16h30, 20€ le billet duo). Enfin, le jeudi 30 octobre, les 3 ans et + plongeront dans le monde fascinant des mares marines à travers un conte et une découverte sensorielle (15h00–16h00, 12€ le billet duo). Des moments riches en découvertes pour petits et grands !

Du mardi 21 octobre 2025 au jeudi 30 octobre 2025 :

Public tout-petits, enfants et adultes. A partir de 3 ans.

Fondation GoodPlanet 1 carrefour de Longchamp 75016 Paris