Planète pas nette Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Bienvenue à bord de Planète pas Nette, une aventure musicale et visuelle conçue pour les enfants de 6 à 11 ans.

Aux commandes, trois artistes : Rozetta, Djim.A.Djim et Lakēsabē, qui mêlent théâtre, opéra et science-fiction dans un spectacle total où la Terre devient une planète étrange, à explorer sous toutes ses formes.

Entre théâtre, conte initiatique et concert immersif, le public est invité à suivre trois exploratrices venues de la Planète pas Nette, Zinzolin, parties en mission interstellaire pour comprendre ce qui rend la Terre si unique et précieuse.

Au fil du voyage, elles découvrent les forces qui régissent le vivant, les cycles, les énergies, et rappellent qu’avant de sauver le monde, il faut déjà apprendre à l’écouter.

Créé à Montreuil avec le soutien du Café La Pêche et du Centre Paris Anim’ Jacques Bravo, Planète pas Nette a vu le jour à l’automne 2023 et 2024 lors de plusieurs résidences artistiques.

Le spectacle a été présenté pour la première fois en novembre 2024 dans le cadre du festival Marmoe organisé par la Ville de Montreuil.

Depuis, il poursuit sa diffusion dans les salles de musiques actuelles, les espaces immersifs (projections vidéo à 360°), mais aussi dans les écoles et médiathèques.

L’équipe travaille actuellement à un format dôme, destiné aux planétariums, afin de plonger le public dans un véritable univers cosmique.

En parallèle, les artistes préparent un album musical inspiré du spectacle, et développent une application interactivepour prolonger l’expérience sonore et visuelle à la maison ou en classe.

À travers cette création pluridisciplinaire, Planète pas Nette interroge notre rapport à la Terre, au cosmos et à la responsabilité collective.

Sous les lumières du Club, la scène devient un vaisseau intergalactique, les spectateurs des créatures de la planète bleue, et la science une fête.

Une odyssée électro-poétique, drôle et sensible, pour parler d’écologie sans morale, et redonner aux enfants et aux grands, le goût de la curiosité.



Deux séances (à 15h et 16h45) de 45 minutes pour un aller simple vers l’imaginaire, sans quitter Saint-Ouen.

Entre science et hip-hop, Planète pas Nette embarque les enfants dans une odyssée musicale pour comprendre le monde… et imaginer d’autres galaxies.

Le dimanche 14 décembre 2025

de 16h45 à 17h30

Le dimanche 14 décembre 2025

de 15h00 à 15h45

gratuit sous condition

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-14T17:45:00+01:00

fin : 2025-12-14T18:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-14T15:00:00+02:00_2025-12-14T15:45:00+02:00;2025-12-14T16:45:00+02:00_2025-12-14T17:30:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/planete-pas-nette/