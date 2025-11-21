Planète Rockette Le Cargo de Nuit Arles
Vendredi 21 novembre 2025 de 20h à 0h. Le Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Soirée spéciale pour les 30 ans du Cargo.
“ Pour les 30 ans du Cargo , Rockette Records plonge dans le Sub… de quoi faire des vagues sur la scène de cette soirée immersive! Prenez vos scaphandres ! ” .
English :
Special evening to celebrate the Cargo’s 30th anniversary.
German :
Besonderer Abend zum 30-jährigen Bestehen des Cargo.
Italiano :
Una serata speciale per celebrare i 30 anni di Le Cargo.
Espanol :
Una velada especial para celebrar los 30 años de Le Cargo.
