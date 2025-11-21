Planète Rockette Le Cargo de Nuit Arles

Planète Rockette

Vendredi 21 novembre 2025 de 20h à 0h. Le Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21 00:00:00

2025-11-21

Soirée spéciale pour les 30 ans du Cargo.

“ Pour les 30 ans du Cargo , Rockette Records plonge dans le Sub… de quoi faire des vagues sur la scène de cette soirée immersive! Prenez vos scaphandres ! ” .

Le Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Special evening to celebrate the Cargo’s 30th anniversary.

German :

Besonderer Abend zum 30-jährigen Bestehen des Cargo.

Italiano :

Una serata speciale per celebrare i 30 anni di Le Cargo.

Espanol :

Una velada especial para celebrar los 30 años de Le Cargo.

L’événement Planète Rockette Arles a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme d’Arles