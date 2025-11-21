MADAME FRAIZE – ILLIADE Illkirch Graffenstaden

YVES PUJOL Début : 2026-05-30 à 21:00. Tarif : – euros.

Drole, tendre et acerbe à la fois, Yves Pujol nous entraîne dans des situations comiques aussi surprenantes que familières et nous dépeint avec justesse les petits travers de la société dans laquelle nous vivons. Le spectacle a été co-écrit en collaboration avec Georges Wolinski.Yves Pujol est né le 12 Novembre, un jour de grand soleil. Très tôt, le petit Yves fait ses nuits et se lève à midi tous les jours, (habitude qu’il gardera très longtemps, afin de ne pas déstabiliser ses parents). Son incompatibilité avec le travail et sa faculté innée à ne rien faire, lui imposeront le choix de sa profession : Comédien.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA BOISERIE 150 CHEMIN DE MODENE – 84380 Mazan 84