Planète Satourne Paper Orkestar Joué-lès-Tours

Planète Satourne Paper Orkestar

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Une feuille de papier, une boule, une constellation, des pelotes qu’on déroule, du papier qu’on plie et déplie comme pour s’amuser à défaire et à construire sa propre connaissance des objets et du temps qu’on y consacre. Le papier se froisse et se transforme.

Dans un aller-retour entre concentration et dispersion, l’œil et l’esprit des participant·es sont sollicités. De l’outil le plus simple, une feuille de papier froissé, sortent des rythmes, ritournelles et chansons, amplifiés par nos instruments et machines électroniques. L’orchestre de papier est alors invité à nous rejoindre, de notes de papiers en refrains chantés. .

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

A sheet of paper, a ball, a constellation, balls that we unroll, paper that we fold and unfold as if to amuse ourselves by undoing and constructing our own knowledge of objects and the time we spend on them. Paper is crumpled and transformed.

