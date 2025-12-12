PLANETE SAUVAGE – ENTREE – PLANETE SAUVAGE – PLANETE SAUVAGE Port St Pere

PLANETE SAUVAGE – ENTREE – PLANETE SAUVAGE Début : 2026-02-14 à 00:00. Tarif : – euros.

PLANETE SAUVAGE – SAISON 2026Billet valable pour une visite du 14 février au 29 novembre 2026, selon calendrier et horaires d’ouverture du parc.Billet 1 jour valable en dehors des évènements spéciaux.Parking gratuit à l’intérieur du parcAccessible PSH, PMRLocation de fauteuil et poussettes sur placeParc zoologique unique en France, Planète Sauvage vous fait voyager le temps d’une journée à la découverte 1100 animaux de 120 espèces différentes.A pied et en voiture, les 6 univers de visite vous invitent à rencontrer des animaux du monde entier ! A Pied : Le Chemin de Brousse : Lémuriens, porcs-épics, suricates, marabouts, grues couronnées, ibis, antilopes naines dik-diks… découvrez les espèces les plus emblématiques de la faune africaine.Le Sentier des Incas : La balade se poursuit en Amérique du Sud ! Croisez sur votre route 4 espèces différentes de singes qui évoluent en liberté autour des visiteurs ! Ils partagent leur territoire avec les alpagas, tapirs, aras, flamants roses ou encore coatis et lièvres de Patagonie ! Le Temple de la Jungle : Le tour du monde de la vie sauvage vous emmène ensuite en Asie. Vous pourrez y observer pélicans des Philippines, les loutres à pelage lisse ou encore les cerfs du Prince Alfred. Observez depuis un pont suspendu et une tour de 15 m de haut un groupe de loups asiatiques et de guépards !Le Territoire des Fauves : De nouvelles rencontres époustouflantes vous attendent avec les plus grands des félins. Découvrez de nouveaux espaces forestiers dédiés aux guépards, aux lions et aux tigres de Malaisie.La Cité Marine : assistez à l’une des présentations pédagogiques. Venez découvrir l’utilité d’une structure comme la nôtre dans la protection des cétacés en milieu naturel, de comprendre leurs comportements en groupe, leurs caractères ou encore leurs jeux préférés.Prenez aussi le temps d’aller admirer les dauphins depuis la galerie sous-marine !En voiture (Raid 4×4 en option) La Piste Safari : Parcourez la plus longue Piste Safari de France. À travers 15 plaines de plusieurs hectares chacune, où les animaux évoluent en semi-liberté, découvrez les espèces emblématiques des grands mammifères, mélangées comme elles pourraient l’être dans le milieu naturel. Cédez le passage à une girafe, faites un stop pour observer lions, rhinocéros ou troupeaux de gnous.Planète Sauvage est un véritable ambassadeur de la protection de la faune sauvage. Sensibiliser nos visiteurs aux menaces qui pèsent sur la faune sauvage et faire de chacun d’entre nous un acteur de la protection de notre planète et de son patrimoine vivant sont des missions essentielles pour nous !À Planète Sauvage nous prenons très à cœur nos missions, et avons même une équipe dédiée pour vous apporter les outils nécessaires à une belle visite : guide et plan de visite, panneaux pédagogiques, animations commentées très régulières, présentation pédagogique des dauphins de la Cité Marine, Stand de l’association Planète Sauvage Nature … Mobilisé au quotidien autour des questions liées au bien-être animal, investi dans les missions de conservation des espèces et de pédagogie auprès des visiteurs, Planète Sauvage participe à la lutte contre la disparition de la biodiversité. Le saviez-vous ? Les équipes de notre département scientifique (le Centre de Recherche et d’Etudes pour l’Animal Sauvage : CREAS) collaborent depuis 2008 avec de nombreuses institutions scientifiques à travers le monde. Ainsi plus d’une vingtaine de publications ont d’ores et déjà permis d’importantes avancées sur l’évaluation du bien-être animal, la compréhension du monde perceptif et communicatif des animaux sauvages. En venant nous rendre visite, vous devenez vous aussi, acteur pour la sauvegarde de la biodiversité !

PLANETE SAUVAGE LA CHEVALERIE 44710 Port St Pere 44