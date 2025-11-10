Planète Voyage Nouvelle-Zélande le joyau des antipodes MJC Héritan Mâcon

Planète Voyage Nouvelle-Zélande le joyau des antipodes

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2025-11-10 14:30:00

fin : 2025-11-10

2025-11-10

Partons à la découverte de ces terres des antipodes où cohabitent descendants d’immigrants européens et maoris, colosses du Pacifique débarqués les premiers sur des iles séparées de l’Australie voilà 100 millions d’années.

Réalisé par Evelyne et Alain Basset. Ils parcourent le monde pour s’imprégner de son humanité multiple et aller au-delà des apparences. .

