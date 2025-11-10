Planète Voyage Nouvelle-Zélande le joyau des antipodes MJC Héritan Mâcon
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 10 EUR
Début : 2025-11-10 14:30:00
fin : 2025-11-10
Partons à la découverte de ces terres des antipodes où cohabitent descendants d’immigrants européens et maoris, colosses du Pacifique débarqués les premiers sur des iles séparées de l’Australie voilà 100 millions d’années.
Réalisé par Evelyne et Alain Basset. Ils parcourent le monde pour s’imprégner de son humanité multiple et aller au-delà des apparences. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
