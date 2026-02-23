Planètes Cinéma Labor Dieulefit

Planètes

Quatre graines de pissenlit rescapées d’explosions nucléaires qui détruisent la Terre, se trouvent projetées dans le cosmos. Après s’être échouées sur une planète inconnue, elles partent à la quête d’un sol propice à la survie de leur espèce.

Four dandelion seeds, survivors of the nuclear explosions that destroyed the Earth, find themselves hurled into the cosmos. After being stranded on an unknown planet, they set off in search of a soil that would be conducive to the survival of their species.

