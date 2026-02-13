Planètes, L’Ecran, Saint-Denis
Planètes, L’Ecran, Saint-Denis mardi 17 février 2026.
Planètes Mardi 17 février, 09h30 L’Ecran Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-17T09:30:00+01:00 – 2026-02-17T10:45:00+01:00
Fin : 2026-02-17T09:30:00+01:00 – 2026-02-17T10:45:00+01:00
L’Ecran 14 passage de l’Aqueduc, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0907#showmovie?id=0T4RN »}]
Ciné-rencontre – Dendelion, Baraban, Léonto et Taraxa, quatre akènes de pissenlit rescapés d’une succession d’explosions nucléaires qui détruisent la Terre, se trouvent projetés dans le cosmos. Apr… L’Ecran Planètes