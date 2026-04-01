Planifier son potager Ecomusée Ker Dreger Plouigneau

Planifier son potager

Ecomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Comment faire votre potager ? Lors de cet atelier vous apprendrez, pas à pas, comment créer votre potager et y faire pousser vos légumes préférés. Amené de façon simple et ludique cet atelier est destiné surtout aux adultes qui ont envie de se lancer (bien qu’ils puissent être accompagnés d’enfants à partir de 8 ans).

Animé par Jardin Biskoul

Sur réservation .

Ecomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80

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English : Planifier son potager

L’événement Planifier son potager Plouigneau a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BAIE DE MORLAIX