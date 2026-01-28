Planning des animations du 16 au 20 février 2026 Lorleau

Planning des animations du 16 au 20 février 2026

Lundi 16 février

Programme théorique

8h45/9h45 Galop 3

9h50/10h50 Galop 2

11h/12h Galop 1

14h/14h30 Poney pour les babys de 3 à 6 ans

14h30/15h30 Dressage Débutant à Galop 3

15h30/16h30 Hunter Galop 2 + à Galop 6

16h30/17h30 Cours particuliers

Mardi gras 17 février

9h/12h Mini Stage Voltige Tous niveaux 40 euros

14h/14h30 Poney pour les babys de 3 à 6 ans

14h30/15h30 Jeux Débutant à Galop 3

15h30/16h30 Dressage Galop 2 + à Galop 6

16h30/17h30 Cours particuliers

Mercredi 18 février:

9h/12h Mini Stage Equifeel Galop 1 à Galop 7 40 euros

14h/14h30 Poney pour les babys de 3 à 6 ans

14h30/15h30 Barrel Race Débutant à Galop 3

15h30/16h30 Promenade Galop 2+ à Galop 6

16h30/17h30 Cours particuliers

Jeudi 19 février

9h/12h Mini Stage LONGER Travail à pied Galop 2 à Galop 7 + 10 ans

14h/14h30 Poney pour les babys de 3 à 6 ans

14h30/15h30 Monte à cru (sans selle) Débutant à Galop 3

15h30/16h30 Mise en selle Galop 2 + à Galop 6

16h30/17h30 Examen Théorie Galops

Galop 1 , 2 et 3

Vendredi 20 février

9h/12h Examen Pratique Equestre Galop 2 , 3 et 1

14h/14h30: Poney pour les babys de 3 à 6 ans

14h30/15h30 CSO La Vitesse Débutant à Galop 3

15h30/16h30 CSO La rectitude (Droit) Galop 2+ à Galop 6

16h30/17h30 Cours particuliers .

21 Rue de la Lieure Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 60 04 93 22

