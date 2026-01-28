Planning des animations du 16 au 20 février 2026 Lorleau
21 Rue de la Lieure Lorleau Eure
Début : Lundi Lundi 2026-02-16 09:00:00
fin : 2026-02-20 12:00:00
2026-02-16
Venir 30 min avant chaque atelier
Cours particulier = 2 personnes maximum
Cours collectif = 3 personnes maximum
Lundi 16 février
Programme théorique
8h45/9h45 Galop 3
9h50/10h50 Galop 2
11h/12h Galop 1
14h/14h30 Poney pour les babys de 3 à 6 ans
14h30/15h30 Dressage Débutant à Galop 3
15h30/16h30 Hunter Galop 2 + à Galop 6
16h30/17h30 Cours particuliers
Mardi gras 17 février
9h/12h Mini Stage Voltige Tous niveaux 40 euros
14h/14h30 Poney pour les babys de 3 à 6 ans
14h30/15h30 Jeux Débutant à Galop 3
15h30/16h30 Dressage Galop 2 + à Galop 6
16h30/17h30 Cours particuliers
Mercredi 18 février:
9h/12h Mini Stage Equifeel Galop 1 à Galop 7 40 euros
14h/14h30 Poney pour les babys de 3 à 6 ans
14h30/15h30 Barrel Race Débutant à Galop 3
15h30/16h30 Promenade Galop 2+ à Galop 6
16h30/17h30 Cours particuliers
Jeudi 19 février
9h/12h Mini Stage LONGER Travail à pied Galop 2 à Galop 7 + 10 ans
14h/14h30 Poney pour les babys de 3 à 6 ans
14h30/15h30 Monte à cru (sans selle) Débutant à Galop 3
15h30/16h30 Mise en selle Galop 2 + à Galop 6
16h30/17h30 Examen Théorie Galops
Galop 1 , 2 et 3
Vendredi 20 février
9h/12h Examen Pratique Equestre Galop 2 , 3 et 1
14h/14h30: Poney pour les babys de 3 à 6 ans
14h30/15h30 CSO La Vitesse Débutant à Galop 3
15h30/16h30 CSO La rectitude (Droit) Galop 2+ à Galop 6
16h30/17h30 Cours particuliers .
21 Rue de la Lieure Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 60 04 93 22
