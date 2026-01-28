Planning des animations du lundi 23 au vendredi 27 février 2026 Lorleau

Planning des animations du lundi 23 au vendredi 27 février 2026

Début : Lundi Lundi 2026-02-23 09:00:00

fin : 2026-02-27 17:30:00

2026-02-23

Venir 30 min avant chaque atelier

Cours particuliers 2 personnes maximum

Cours collectif 3 personnes minimum

Lundi 23 février:

Programme théorique

9h30/10h30 Galop 5

11h/12h Galop 6

14h/14h30 Poney pour les babys de 3 à 6 ans

14h30/15h30 Jeux Débutant à Galop 3

15h30/16h30 CSO Les Cavaletits Galop 2+ à 7

16h30/17h30 Cours particuliers

Mardi 24 février

9h/12h Mini Stage Voltige Tous niveaux

14h/14h30 Poney pour les babys de 3 à 6 ans

14h30/15h30: Promenade Débutant à Galop 4

15h30/16h30 Dressage en Musique, Utiliser le rythme G3 àG7

16h30/17h30: Cours particuliers

Mercredi 25 février

9h/12h Mini-Stage Dressage Transition Reculer Mise en Main Préparation des reprises Galop5 G6 30-40 euros

14h/14h30 Poney pour les babys de 3 à 6 ans

14h30/15h30 Equifun Débutant à Galop 3

15h3016h30 Mise en Selle CSO Galop 3 à Galop 7

16h30/17h30 Cours particuliers

Jeudi 26 février:

9h/12h Mini-Stage Cirque Tous Niveaux 30 à 40 euros

14h/16h30: Chasse au trésor les chevaliers de la table ronde de 7 à 14 ans Débutant plus à Galop 4 résolvez énigmes et défis à pied et à poneys Tarif 45 euros

16h30/17h30 Examen Théorie Galops Galop 5 Galop 6

Vendredi 27 février

9h/12h Examen Pratique Equestre Galop 5 et Galop 6 Dressage Examen en tenue

14h/14h30 Poney pour les babys de 3 à 6 ans

14h30/15h30 Self Service CSO Débutant à Galop 3

15h30/16h30 Travail à pied Galop 3 à Galop 7

16h30/17h30 Cours particuliers .

21 Rue de la Lieure Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 60 04 93 22

