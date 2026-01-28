Planning des animations du lundi 23 au vendredi 27 février 2026 Lorleau
Planning des animations du lundi 23 au vendredi 27 février 2026
21 Rue de la Lieure Lorleau Eure
Début : Lundi Lundi 2026-02-23 09:00:00
fin : 2026-02-27 17:30:00
2026-02-23
Venir 30 min avant chaque atelier
Cours particuliers 2 personnes maximum
Cours collectif 3 personnes minimum
Lundi 23 février:
Programme théorique
9h30/10h30 Galop 5
11h/12h Galop 6
14h/14h30 Poney pour les babys de 3 à 6 ans
14h30/15h30 Jeux Débutant à Galop 3
15h30/16h30 CSO Les Cavaletits Galop 2+ à 7
16h30/17h30 Cours particuliers
Mardi 24 février
9h/12h Mini Stage Voltige Tous niveaux
14h/14h30 Poney pour les babys de 3 à 6 ans
14h30/15h30: Promenade Débutant à Galop 4
15h30/16h30 Dressage en Musique, Utiliser le rythme G3 àG7
16h30/17h30: Cours particuliers
Mercredi 25 février
9h/12h Mini-Stage Dressage Transition Reculer Mise en Main Préparation des reprises Galop5 G6 30-40 euros
14h/14h30 Poney pour les babys de 3 à 6 ans
14h30/15h30 Equifun Débutant à Galop 3
15h3016h30 Mise en Selle CSO Galop 3 à Galop 7
16h30/17h30 Cours particuliers
Jeudi 26 février:
9h/12h Mini-Stage Cirque Tous Niveaux 30 à 40 euros
14h/16h30: Chasse au trésor les chevaliers de la table ronde de 7 à 14 ans Débutant plus à Galop 4 résolvez énigmes et défis à pied et à poneys Tarif 45 euros
16h30/17h30 Examen Théorie Galops Galop 5 Galop 6
Vendredi 27 février
9h/12h Examen Pratique Equestre Galop 5 et Galop 6 Dressage Examen en tenue
14h/14h30 Poney pour les babys de 3 à 6 ans
14h30/15h30 Self Service CSO Débutant à Galop 3
15h30/16h30 Travail à pied Galop 3 à Galop 7
16h30/17h30 Cours particuliers .
21 Rue de la Lieure Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 60 04 93 22
