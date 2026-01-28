Planning des animations du mardi 3 au jeudi 5 mars 2026 Lorleau
Planning des animations du mardi 3 au jeudi 5 mars 2026 Lorleau mercredi 4 mars 2026.
Planning des animations du mardi 3 au jeudi 5 mars 2026
47 Rue de la Lieure Lorleau Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-03-04 14:00:00
fin : 2026-03-06 17:30:00
Date(s) :
2026-03-04
Venir 30 min avant pour chaque atelier
Cours particulier = 2 personnes maximum
Cours collectif = 3 personnes minimum
Mardi 3 mars 2026
9h à 12h Mini Stage Voltige Tous niveaux 30-40 euros
14h-14h30 Poney pour les babys de 3 à 6 ans
14h30-15h30 Pole Bending Débutant à Galop 3
15h30-16h30 Horse Ball Galop 3 à Galop 7
16h30-17h30 Cours particuliers
Mercredi 4 mars 2026:
14h-14h30 Poney pour les babys de 3 6 ans
14h30-15h30 Carrousel Débutant à Galop 3
Jeudi 5 mars 2026
9h-12h Mini-stage CSO Galop 2 à Galop 7 30 à 40 euros
14h-14h30 Poney pour les babys de 3 à 6 ans
14h30-15h30 Pony Games Débutant à Galop 3
15h30-16h30 Promenade Galop 2 à Galop 7
16h30-17h30 Cours particuliers .
47 Rue de la Lieure Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 60 04 93 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Planning des animations du mardi 3 au jeudi 5 mars 2026
L’événement Planning des animations du mardi 3 au jeudi 5 mars 2026 Lorleau a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Lyons Andelle