Planning des animations du mardi 3 au jeudi 5 mars 2026 Lorleau

Planning des animations du mardi 3 au jeudi 5 mars 2026

47 Rue de la Lieure Lorleau Eure

Début : Jeudi 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-03-06 17:30:00

2026-03-04

Venir 30 min avant pour chaque atelier

Cours particulier = 2 personnes maximum

Cours collectif = 3 personnes minimum

Mardi 3 mars 2026

9h à 12h Mini Stage Voltige Tous niveaux 30-40 euros

14h-14h30 Poney pour les babys de 3 à 6 ans

14h30-15h30 Pole Bending Débutant à Galop 3

15h30-16h30 Horse Ball Galop 3 à Galop 7

16h30-17h30 Cours particuliers

Mercredi 4 mars 2026:

14h-14h30 Poney pour les babys de 3 6 ans

14h30-15h30 Carrousel Débutant à Galop 3

Jeudi 5 mars 2026

9h-12h Mini-stage CSO Galop 2 à Galop 7 30 à 40 euros

14h-14h30 Poney pour les babys de 3 à 6 ans

14h30-15h30 Pony Games Débutant à Galop 3

15h30-16h30 Promenade Galop 2 à Galop 7

16h30-17h30 Cours particuliers .

47 Rue de la Lieure Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 60 04 93 22

English : Planning des animations du mardi 3 au jeudi 5 mars 2026

