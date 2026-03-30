Planning vacances de printemps 2026 au Cheval Emeraude Marigny-Le-Lozon
Planning vacances de printemps 2026 au Cheval Emeraude Marigny-Le-Lozon mercredi 15 avril 2026.
Planning vacances de printemps 2026 au Cheval Emeraude
1 La Grande Maison Marigny-Le-Lozon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-15
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-17
Retrouvez les différents ateliers et activités proposés par le Cheval Emeraude à Marigny-Le-Lozon pour les vacances de printemps !
Voltige, petits soigneurs et pleins d’autres activités au programme !
Renseignements et inscriptions au 06 42 15 49 39 .
1 La Grande Maison Marigny-Le-Lozon 50570 Manche Normandie +33 6 42 15 49 39
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English : Planning vacances de printemps 2026 au Cheval Emeraude
L’événement Planning vacances de printemps 2026 au Cheval Emeraude Marigny-Le-Lozon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Saint-Lô
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