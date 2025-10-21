Planning vacances octobre > Le Cheval Emeraude Marigny-Le-Lozon

1 La Grande Maison Marigny-Le-Lozon Manche

Rendez-vous au Cheval Emeraude à Marigny-Le-Lozon pour les différents ateliers proposés !

Mini stages, escape pony ou bien encore de la voltige !

Réservation et renseignements au 06 42 15 49 39 .

1 La Grande Maison Marigny-Le-Lozon 50570 Manche Normandie +33 6 42 15 49 39

