Planta-Sons La Charité-sur-Loire
Planta-Sons La Charité-sur-Loire samedi 23 mai 2026.
La Charité-sur-Loire
Planta-Sons
Potager de la Courge à Seau La Charité-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
SAMEDI 23 MAI de 11h à 21h
?? Plantations collectives avec les habitant·es du coin. Qu’on soit jardinier ou novice, tout le monde est bienvenu ! Dès 11h.
?? Pique-nique à partager Apportez votre spécialité pour un déjeuner sur l’herbe festif et convivial (un barbecue sera à disposition)
?? Rencontrez la branche locale des Soulèvements de la Terre autour d’un pique-nique à partager, pour construire ensemble les perspectives d’actions et réflexions à mener sur le territoire.
?? BassFusion collectif de deux sélectionneur.euses de vinyles, BEYONDREY & GUKIN fera bouger nos corps tout le long de la journée dans un pur moment de partage et de connexion entre les disques, les plants et les gens.
*** La Courge à Seau est une association organisant un potager participatif et autogéré sur les terres charitoises.
L’association revendique un accès à une alimentation saine, de qualité et sans intrants chimiques, accessibles à toutes et tous.***
Adhésion à prix libre. .
Potager de la Courge à Seau La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@lacourgeaseau.org
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English : Planta-Sons
L’événement Planta-Sons La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-18 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges
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