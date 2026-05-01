La Charité-sur-Loire

Planta-Sons

Potager de la Courge à Seau La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

SAMEDI 23 MAI de 11h à 21h

?? Plantations collectives avec les habitant·es du coin. Qu’on soit jardinier ou novice, tout le monde est bienvenu ! Dès 11h.

?? Pique-nique à partager Apportez votre spécialité pour un déjeuner sur l’herbe festif et convivial (un barbecue sera à disposition)

?? Rencontrez la branche locale des Soulèvements de la Terre autour d’un pique-nique à partager, pour construire ensemble les perspectives d’actions et réflexions à mener sur le territoire.

?? BassFusion collectif de deux sélectionneur.euses de vinyles, BEYONDREY & GUKIN fera bouger nos corps tout le long de la journée dans un pur moment de partage et de connexion entre les disques, les plants et les gens.

*** La Courge à Seau est une association organisant un potager participatif et autogéré sur les terres charitoises.

L’association revendique un accès à une alimentation saine, de qualité et sans intrants chimiques, accessibles à toutes et tous.***

Adhésion à prix libre. .

Potager de la Courge à Seau La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@lacourgeaseau.org

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English : Planta-Sons

L’événement Planta-Sons La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-18 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges