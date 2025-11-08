Plantation 4000 bulbes Marlenheim

Plantation 4000 bulbes Marlenheim samedi 8 novembre 2025.

Plantation 4000 bulbes

1 Place de la Liberté Marlenheim Bas-Rhin

Dans le cadre des actions en faveur du bien-vivre ensemble , la commission Animation, Tourisme et Fleurissement , organise pour la 4ème année

consécutive une matinée de plantation de bulbes le samedi 8 novembre 2025. Après une dégustation de café et croissants tout frais, nous invitons tous les Marilégiens, petits et grands, binettes et plantoirs à la main, à renforcer les jardiniers de la Ville pour planter 2 x 2.000 bulbes de tulipes, narcisses

et autres jonquilles qui, l’hiver passé, laisseront apparaître leurs couleurs intenses et lumineuses pour annoncer la belle saison. Un temps privilégié pour

découvrir et se découvrir de nouveaux talents, faire de belles rencontres et partager ce moment de nature.

Rendez-vous le samedi 8 novembre 2025 à 9 h 30 à l’Espace Culturel et Touristique.

Inscriptions à l’Hôtel de Ville au 03 88 59 29 57 ou par mail à mairie@marlenheim.fr. .

1 Place de la Liberté Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 29 55 mairie@marlenheim.com

