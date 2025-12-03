PLANTATION CITOYENNE TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques
PLANTATION CITOYENNE TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques samedi 24 janvier 2026.
TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne
Début : 2026-01-24 09:30:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
2e édition de revégétalisassions des berges du Ramier.
Ouvert à tous, familles, bénévoles, apprentis jardiniers, cette 2e édition de revégétalisassions des berges du Ramier sera encadrée par l’association Arbres et paysages, qui expliqueront les techniques de plantation adaptées et l’importance des espèces choisies, .
TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie accueil-culture@mairie-roques.fr
English :
2nd edition of revegetation of the Ramier riverbanks.
