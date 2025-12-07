Plantation collective et proposition culinaire Le MAT Chapelle des Ursulines Ancenis-Saint-Géréon

Plantation collective et proposition culinaire Le MAT

Le 7 décembre de 10h à 18h c’est plus qu’un finissage, c’est un démarrage ! Le début d’une réalisation avec l’alliance du paysage bocager des bords de Loire.

La journée sera consacrée

– aux haies, monuments vivants et remarquables des parcelles en lanières qui bordent Loire;

– aux trognes, riches écosystèmes sculpturaux ;

– aux plesses qui racontent notre tressage et notre interdépendance avec les arbres, plantes, fruits et insectes qui vivent ici avec nous;

– aux fagots, enfin, qui rappellent que des interactions de soins et de restauration sont possibles

Nous vous invitons à planter avec Julie Bonnaud et Fabien Leplae une haie ondulante de fagots secs et vivants. Nous vous proposons également de découvrir les recherches de La nappe et de partager un bouillon chaud.

Programme

• 10h-13h et 14h30-17h Plantation collective*

Plantation collective d’une haie animée par deux artistes Julie Bonnaud et Fabien Leplae. Venez mettre les mains dans la terre. Que vous soyez débutant·es ou aguérri.es, vous êtes les bienvenu·es pour partager un moment convivial autour du jardinage. Apportez vos gants de jardinage et des vêtements chauds !

*Un grand merci pour leur soutien et leur implication à la commune d’Ancenis-Saint-Géréon, l’Écomusée de la Vallée, la LPO et Bretagne Vivante sans oublier l’équipage du MAT.

• 13h à 14h30 Pique-nique partagé et proposition de La nappe

Camille Orlandini et Corentin Massaux proposent un moment convivial autour d’un bouillon à déguster qui pourra être complété par vos quiches, cakes et autres plats à partager. Ainsi que de feuilleter les deux nouvelles publications la première autour de la recherche à la Générale maison du projet de la Caserne Mellinet à Nantes et la seconde réalisée en collaboration avec les Éditions Paris-Brest aux Factotum Petites Écuries à Nantes

• 15h à 18h Visite libre d’une exposition vivante

L’haleine de la rivière est une exposition plurielle qui se déploie comme un souffle, des respirations, celles de la rivière, du castor, du héron, de la libellule, de l’hirondelle, de la grenouille ou de l’anguille… Le fil conducteur de ce projet d’exposition et de parcours est de considérer la rivière comme un organisme vivant composée de vivants. Elle invite à une observation de Loire aux Ursulines aux côtés d’artistes, de collectifs, d’acteurs du territoire et d’établissements d’enseignement supérieur.

Au MAT d’Ancenis-Saint-Géréon et sur l’île Mouchet.

Accès libre et gratuit Tout public. .

Chapelle des Ursulines Avenue de la Davrays Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 08 64 mediation-ancenis@lemat-centredart.com

English :

On December 7, from 10am to 6pm, it?s more than just a finissage, it?s a start! The start of a project that combines the bocage landscape of the banks of the Loire.

