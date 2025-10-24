Plantation de bulbes comestibles au potager. Maison du Jardinage et du compostage – Pôle ressource Jardinage Urbain Paris 12ème

Plantation de bulbes comestibles au potager. Maison du Jardinage et du compostage – Pôle ressource Jardinage Urbain Paris 12ème vendredi 24 octobre 2025.

Atelier pratique de jardinage :

Cet automne, le moment de planter vos bulbes et bulbilles comestibles au potager.

Apprenez le bon geste technique de plantation du jardiner bio.

Le vendredi 24 octobre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit sous condition

inscription obligatoire

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-24T18:00:00+02:00

fin : 2025-10-24T19:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-24T15:00:00+02:00_2025-10-24T16:30:00+02:00

Maison du Jardinage et du compostage – Pôle ressource Jardinage Urbain 41,rue Paul Belmondo 75012 Paris 12ème

+33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature