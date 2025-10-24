Plantation de bulbes comestibles au potager. Maison du Jardinage et du compostage – Pôle ressource Jardinage Urbain Paris 12ème
Plantation de bulbes comestibles au potager. Maison du Jardinage et du compostage – Pôle ressource Jardinage Urbain Paris 12ème vendredi 24 octobre 2025.
Atelier pratique de jardinage :
Cet automne, le moment de planter vos bulbes et bulbilles comestibles au potager.
Apprenez le bon geste technique de plantation du jardiner bio.
Le vendredi 24 octobre 2025
de 15h00 à 16h30
gratuit sous condition
inscription obligatoire
Public adultes.
début : 2025-10-24T18:00:00+02:00
fin : 2025-10-24T19:30:00+02:00
Date(s) : 2025-10-24T15:00:00+02:00_2025-10-24T16:30:00+02:00
Maison du Jardinage et du compostage – Pôle ressource Jardinage Urbain 41,rue Paul Belmondo 75012 Paris 12ème
+33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature