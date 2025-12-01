Plantation de haie Appel aux bénévoles Taxat-Senat

Plantation de haie Appel aux bénévoles

RDV Devant la mairie Taxat-Senat

Début : 2025-12-20 09:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Participez à une action utile et conviviale ! Ensemble, plantons 50 m de haie pour embellir le village. Bonne humeur garantie chaque paire de mains compte !

RDV Devant la mairie Taxat-Senat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 54 41 88

English :

Take part in a useful and friendly action! Together, let’s plant 50 m of hedge to beautify the village. Every pair of hands counts!

