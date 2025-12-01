Plantation de haie Appel aux bénévoles Taxat-Senat
Plantation de haie Appel aux bénévoles Taxat-Senat samedi 20 décembre 2025.
Plantation de haie Appel aux bénévoles
RDV Devant la mairie Taxat-Senat Allier
Début : 2025-12-20 09:00:00
2025-12-20
Participez à une action utile et conviviale ! Ensemble, plantons 50 m de haie pour embellir le village. Bonne humeur garantie chaque paire de mains compte !
RDV Devant la mairie Taxat-Senat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 54 41 88
English :
Take part in a useful and friendly action! Together, let’s plant 50 m of hedge to beautify the village. Every pair of hands counts!
