Plantation de la micro-forêt urbaine Pont-Sainte-Marie

Plantation de la micro-forêt urbaine

Écoquartier du Moulinet Pont-Sainte-Marie Aube

Les 19 et 20 novembre 2025, l’éco-quartier du Moulinet vous invite à participer à la deuxième phase de plantation de sa micro-forêt urbaine !



Petits et grands sont invités à participer à cette nouvelle étape de plantation, avec plusieurs temps forts



>> Dimanche 16 novembre Cinéma Utopia

Dès 09h30 petit-déjeuner participatif

10h00 Projection du film Tout est possible , suivie d’une présentation du projet Urban Forest par Nicolas De BRABANDERE, expert en foresterie urbaine et partenaire de la micro-forêt de Pont-Sainte-Marie

12h00 Clôture conviviale autour d’un apéritif d’échanges

*Préventes disponibles au cinéma Utopia

03 25 40 52 90 11 rue du Moulinet, Pont-Sainte-Marie



>> Mercredi 19 novembre Maison de l’Animation et de la Culture

Petit-déjeuner mensuel du service Politique de la Ville, consacré à la plantation

Présence d’Urban Forest pour présenter la démarche

Balades en calèche pour rejoindre le site de l’éco-quartier du Moulinet (prévoir une tenue adaptée)



>> Mercredi 19 et jeudi 20 novembre Éco-quartier du Moulinet

Plantations participatives ouvertes à tous, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.

Participation des enfants de l’accueil de loisirs, de l’espace jeunes et des écoles élémentaires, pour un moment pédagogique, solidaire et intergénérationnel.



Ce projet, mené selon la méthode Miyawaki, vise à recréer une forêt naturelle en ville, dix fois plus rapide à pousser et riche en biodiversité. .

Écoquartier du Moulinet Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est

