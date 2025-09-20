Plantation de l’arbre de Saint-Gorgon Prieuré Saint-Gorgon Varangéville

Plantation de l’arbre de Saint-Gorgon Samedi 20 septembre, 17h00 Prieuré Saint-Gorgon Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Selon la légende, en 765, lors de la translation des reliques de saint Gorgon de Rome à Gorze, le cortège se serait arrêté pour la nuit sur les rives de la Meurthe, à Varangéville. L’arbre sur lequel était posé le reliquaire a grandi démesurément durant la nuit, ce qui désigna l’emplacement du prieuré de Varangéville, dépendant de l’abbaye de Gorze.

Notre association avait planté un rosier en 1997. Le rosier a disparu depuis, et nous remettrons un rosier grimpant le samedi 20 septembre.

Prieuré Saint-Gorgon 2 rue Jean Jaurès, 54110 Varangéville Varangéville 54110 Meurthe-et-Moselle Grand Est http://www.varangeville.fr Le prieuré de Varangéville a été fondé au VIIIᵉ siècle par les moines de Gorze. C’est un espace historique incluant la tour romane du prieuré (XIᵉ siècle), l’église Saint-Gorgon des XVᵉ et XVIᵉ siècles, les jardins, des puits et le cimetière des « encastrés ».

L’église Saint-Gorgon, de style gothique tardif, est une église-halle : les bas-côtés sont à la même hauteur que la nef, et il n’y a pas de transept. Si les façades apparaissent sévères, l’intérieur révèle une pureté d’architecture et une grande élégance. La date de 1528 est inscrite sur l’une des clefs de voûte. Le mobilier et la statuaire sont particulièrement riches. Sur le mur nord de l’église, dans le cimetière qui servait autrefois aux deux localités de Varangéville et Saint-Nicolas-de-Port, des inscriptions signalent le dépôt ossuaire des défunts retirés du cimetière devenu trop exigu. Ce sont les « encastrés ». Grand parking disponible chemin de la prairie.

Journées européennes du patrimoine 2025

