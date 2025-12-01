Plantation d’une haie Melle

Plantation d’une haie

8 place René Groussard Melle Deux-Sèvres

La ville de Melle et le CSC du mellois propose d’embellir des bords de champs tout en favorisant la biodiversité en plantant de jeunes arbres pour former une haie.

2 temps le mercredi 17/12 après midi et ou le jeudi 18/12 matin.

Nous proposons des tarjets en minibus mais il est possible de se rendre sur place directement, à Rabalot (St Martin lès Melle), nous vous indiquerons le lieu précis! .

8 place René Groussard Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 04 05

