Plantation d’une haie Melle mercredi 17 décembre 2025.
8 place René Groussard Melle Deux-Sèvres
La ville de Melle et le CSC du mellois propose d’embellir des bords de champs tout en favorisant la biodiversité en plantant de jeunes arbres pour former une haie.
2 temps le mercredi 17/12 après midi et ou le jeudi 18/12 matin.
Nous proposons des tarjets en minibus mais il est possible de se rendre sur place directement, à Rabalot (St Martin lès Melle), nous vous indiquerons le lieu précis! .
