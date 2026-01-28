PLANTATION D’UNE OSERAIE À CASTANET Pourcharesses

PLANTATION D’UNE OSERAIE À CASTANET

Oseraie de Castanet Pourcharesses Lozère

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Début : 2026-02-14 09:30:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Journée de formation encadrée par Charles COURTIEU et l’EVAV

Au programme

9h30 Accueil

10h00 12h00 Plantation des boutures

12h00 13h00 Repas partagé sur place

13h00 14h00 environ Initiation à l’architecture végétale avec réalisation de tontines …

Sur inscription

Vous aurez la possibilité de récupérer quelques boutures à emporter.

L’après-midi pourra se prolonger par une balade sur le site et des échanges avec l’association des Jardins en Partage de Villefort, qui organisera ce même jour la plantation d’une haie de petits fruitiers autour du verger.

Cette formation autour de l’osier est proposée à prix libre pour les adhérents EVAV.

Prix de l’adhésion 10 € (15 € pour les familles).

Infos pratiques

Accès et parking à la Guinguette du Bout du Lac (fermée à cette saison)

https://restaurant.autour-de-moi.com/guinguette-du-bout-du-lac-1256122.html

Renseignement et inscription Agnès HOCQUET 06 78 27 61 07 ou EVAV 06 77 75 18 28

Cette journée sera reportée au 14 mars en cas de météo défavorable. .

Oseraie de Castanet Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 6 77 75 18 28

English :

Training day with Charles COURTIEU and EVAV

Program:

9:30 am: Welcome

10h00 12h00 Planting of cuttings

12:00 13:00: Lunch shared on site

1:00 pm approx. 2:00 pm: Introduction to plant architecture with the creation of tontines …

Registration required

