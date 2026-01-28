PLANTATION D’UNE OSERAIE À CASTANET Pourcharesses
PLANTATION D’UNE OSERAIE À CASTANET Pourcharesses samedi 14 février 2026.
PLANTATION D’UNE OSERAIE À CASTANET
Oseraie de Castanet Pourcharesses Lozère
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 09:30:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Journée de formation encadrée par Charles COURTIEU et l’EVAV
Au programme
9h30 Accueil
10h00 12h00 Plantation des boutures
12h00 13h00 Repas partagé sur place
13h00 14h00 environ Initiation à l’architecture végétale avec réalisation de tontines …
Sur inscription
Journée de formation encadrée par Charles COURTIEU et l’EVAV
Au programme
9h30 Accueil
10h00 12h00 Plantation des boutures
12h00 13h00 Repas partagé sur place
13h00 14h00 environ Initiation à l’architecture végétale avec réalisation de tontines …
Vous aurez la possibilité de récupérer quelques boutures à emporter.
L’après-midi pourra se prolonger par une balade sur le site et des échanges avec l’association des Jardins en Partage de Villefort, qui organisera ce même jour la plantation d’une haie de petits fruitiers autour du verger.
Cette formation autour de l’osier est proposée à prix libre pour les adhérents EVAV.
Prix de l’adhésion 10 € (15 € pour les familles).
Infos pratiques
Accès et parking à la Guinguette du Bout du Lac (fermée à cette saison)
https://restaurant.autour-de-moi.com/guinguette-du-bout-du-lac-1256122.html
Renseignement et inscription Agnès HOCQUET 06 78 27 61 07 ou EVAV 06 77 75 18 28
Cette journée sera reportée au 14 mars en cas de météo défavorable. .
Oseraie de Castanet Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 6 77 75 18 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Training day with Charles COURTIEU and EVAV
Program:
9:30 am: Welcome
10h00 12h00 Planting of cuttings
12:00 13:00: Lunch shared on site
1:00 pm approx. 2:00 pm: Introduction to plant architecture with the creation of tontines …
Registration required
L’événement PLANTATION D’UNE OSERAIE À CASTANET Pourcharesses a été mis à jour le 2026-01-28 par 48-OT Mont Lozere