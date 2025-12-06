Plantation participative à Vertou Ferme Rêve de chèvres Vertou

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 13:00 – 17:00

Gratuit : oui Sur inscription Tout public

Devenez volontaire et planteur d’avenirL’occasion de découvrir les gestes simples pour planter une haie bocagère.Avec une tenue adaptée (bottes, imperméable) vous serez paré : les outils seront fournis sur place par l’association Repousse. Elle vous guidera et animera ce temps convivial. Parlez-en autour de vous, 30 volontaires sont attendus.L’objectif : créer deux haies bocagères de 110 m de long chacune.Pour participerIl suffit de vous inscrire auprès de l’association Repousse en indiquant le nombre de participants et leur âge :• par mail : clara.repousse@gmail.com• ou par SMS uniquement au 06 42 08 40 78.Les informations pratiques vous seront transmises suite à votre inscription.Pour célébrer la plantation, un verre de l’amitié sera offert aux planteurs !En savoir plus sur la ferme Rêve de chèvre

Ferme Rêve de chèvres Vertou 44120

06 42 08 40 78