Plantations d’arbres à Espédaillac

le bourg Espédaillac Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Suite à la fête de l’arbre 2024, la commune d’Espédaillac a décidé de planter un espace d’agrément au sein du lotissement du Mas de Pouzarnel.

L’idée est restaurer les murets qui entourent la parcelle (travaux déjà en cours et pris en charge par la commune), de rajouter une haie champêtre brise vue du côté de l’habitation visible, de créer un terrain de boule ombragé au milieu des arbres existants et de dessiner un espace plus paysager sous la forme d’un mandala qui invite à la rêverie.

Profitant de l’occasion, la commune a aussi décidé de rajouter des haies champêtres en bordure des derniers lots aménagés.

le bourg Espédaillac 46320 Lot Occitanie +33 6 65 23 65 79

English :

Following the 2024 Festival of the Tree, the commune of Espédaillac has decided to plant an amenity area within the Mas de Pouzarnel housing estate.

The idea is to restore the low walls surrounding the plot (work already underway and paid for by the commune), add a country hedge to break the view on the side of the visible dwelling, create a shady boule court amidst existing trees and design a more landscaped area in the form of a mandala that invites daydreaming.

Taking advantage of the opportunity, the commune has also decided to add country hedges along the edges of the last lots to be developed.

Taking advantage of the opportunity, the commune has also decided to add country hedges along the edges of the last lots to be developed.

L’événement Plantations d’arbres à Espédaillac Espédaillac a été mis à jour le 2026-01-23 par Pnr des Causses du Quercy